Il capitano giallorosso ha lasciato il campo al 50’ contro lo Slovan Bratislava dopo un’incursione in area. Gasperini attende gli accertamenti
Brutte notizie per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini.
Nella notte della vittoria per 4-0 sullo Slovan Bratislava, il capitano Lorenzo Pellegrini si è infortunato e ha lasciato il campo al 50’.
L’infortunio di Pellegrini
Pellegrini ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra dopo un’incursione in area di rigore dello Slovan Bratislava.
Il capitano della Roma ha alzato bandiera bianca: al suo posto Soulé.
Esami per Pellegrini
Secondo quanto rivelato da Sky Sport, per Lorenzo Pellegrini si tratta di un problema muscolare.
Domani il centrocampista della Roma si sottoporrà agli esami per capire l'entità dell’infortunio.
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