A distanza di poco più di un anno, l'Udinese torna a giocare in casa dell'Inter. Un anno fa i friulani uscivano da San Siro vittoriosi, per i nerazzurri la sconfitta poteva sembrare l'inizio del declino, invece tempo dopo Cristian Chivu e i suoi ragazzi si presentano davanti alla squadra di Runjaic con due trofei in più. "Un anno fa, di questi tempi, l’Inter perdeva in casa con l’Udinese. Uno stop a sorpresa, visto che i nerazzurri avevano debuttato con un 5-0 al Torino. Ma quella sconfitta fu comunque interpretata da molti come segnale di una stagione che sarebbe stata complicata, condizionata da ciò che era accaduto alla fine di quella precedente", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Invece di sole 72 ore, lo stacco in vista del match con l’Udinese è stato di sei giorni. Insomma, i giocatori hanno recuperato e sono pronti a cogliere l’occasione per un ulteriore scatto in classifica. Gli uomini di Chivu giocheranno subito dopo la Roma e, in caso di doppia vittoria, sabato prossimo all’Olimpico ci sarà uno scontro diretto tra due formazioni a punteggio pieno. Facile, insomma, che ci sarà poco spazio per il turnover. Tanto più che c’è sempre la necessità di mettere in condizione chi è rientrato dopo e ha cominciato la preparazione in ritardo".

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MODO NON MODULO

"In chiusura, una considerazione tattica: l’Inter, nell’Europa di vertice, è rimasta tra le poche squadre che giocano con la difesa a tre. La replica di Chivu è pronta: «Per me conta il modo non il modulo. Ci sono tante squadre che partono con una disposizione e poi ne assumono un’altra a seconda delle fasi. Io ormai non presto più attenzione a questo, mi interessa quello che individualmente fa un giocatore per migliorare l'organizzazione di squadra».

(Corriere dello Sport)