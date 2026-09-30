Nella nuova puntata del podcast, La Decla, l'ex giocatore francese Jérôme Rothen ha analizzato il debutto con la Francia di Andy Diouf. L'ex Psg è sicuro che il nerazzurro sarà il futuro terzino sinistro della Francia.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Forse sorprenderò qualcuno perché, in effetti, sono abbastanza d’accordo con l’analisi di Sam Umtiti sulla sua partita di ieri. Non possiamo dire che abbia disputato una partita incredibile, perché bisogna considerare sia l’aspetto offensivo sia quello difensivo. È stato, diciamo, un po’ favorito dall’andamento della partita della Francia. La squadra è stata brillante per quasi più di un’ora di gioco, ha avuto il controllo della partita, il possesso del pallone e giocava nella metà campo del Belgio. Quindi, automaticamente, per i terzini è più facile. In quel caso si vedono le qualità offensive e lui è un buon giocatore di calcio. Del resto, era un centrocampista".

@equipedefrance

"All’Inter gioca addirittura sulla fascia destra in fase offensiva. Questo significa che possiede tutte le qualità offensive per dare qualcosa in più in questa posizione di terzino sinistro, quasi da esterno offensivo. Poi c’è l’aspetto difensivo. Ed è proprio qui che è stato un po’ penalizzato: quando la Francia perdeva il pallone in alcuni momenti del primo tempo, le ripartenze rapide del Belgio partivano spesso dalla sua parte perché era posizionato male. Gli avversari partivano alle sue spalle. Questo però si può imparare. E ti direi che è persino la cosa più facile da imparare, perché deve semplicemente appropriarsi di questo ruolo".

Getty

"È una posizione nuova per lui. Oggi è Truffert che concorre al ruolo di terzino sinistro insieme a Diouf. Con tutto il rispetto che ho per Truffert, che è uno specialista del ruolo, penso che Diouf sia un calciatore migliore di lui. E sono convinto che, se riuscirà ad appropriarsi di questo ruolo e ad assumere innanzitutto l’atteggiamento giusto per difendere bene, diventando aggressivo, potrà farcela. Deve aumentare l’aggressività in questo ruolo di terzino sinistro. E so di cosa parlo, perché mi è capitato di giocare da centrocampista offensivo di sinistra e, in alcuni momenti, anche da terzino sinistro".

"Diouf è il futuro, il potenziale c'è"

"Devi entrare in una certa mentalità aggressiva e dirti che, sulla fascia, pochissimi giocatori devono riuscire a saltarti all’esterno. Devi cercare di portarli verso il centro, dove puoi ricevere l’aiuto del centrale di sinistra. Una volta che hai assimilato questo e resti concentrato, ogni tanto verrai comunque saltato, non c’è problema. Non sto dicendo che diventerà il miglior difensore del mondo. Ogni tanto un bravo dribblatore ti salterà, anche perché oggi ce ne sono tantissimi, di tutte le nazionalità.

Ma molto spesso, con quella giusta aggressività, riuscirai a rimediare perché sei abbastanza intelligente. E poi c’è tutto il discorso della costruzione offensiva. La cosa più evidente è stata il posizionamento: veniva preso alle spalle continuamente. È lì che si sono viste le lacune. Ma sul potenziale bisogna insistere. E soprattutto penso che possa essere il futuro in quel ruolo, se ci si mette davvero. L’unico dubbio, e poi lascio la parola agli altri, è che nel suo club non gioca in quella posizione"

(RMC Sport)