Benfica, Rui Costa: “Faremo di tutto per battere l’Inter. Dobbiamo ammettere una cosa”

La Champions League si è rivelata un "fallimento" per il Benfica. Ad ammetterlo è Rui Costa all'ingresso del 'Gala das Campeãs', organizzato da Record . Ma ciò non significa che il club portoghese non cercherà di puntare al terzo posto che vale l'Europa League. "Faremo di tutto per battere l'Inter. È un nostro obbligo".

"Se sono fiducioso che otterremo un posto in Europa League? Sono fiducioso che faremo di tutto per essere in Europa League. Ho già detto pubblicamente che la Champions League non è andata come avevamo previsto. Dopo due anni dove abbiamo garantito la nostra presenza ai quarti, volevamo un risultato completamente diverso da 4 partite e 4 sconfitte".