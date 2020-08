Rummenigge: “Alaba? Non riesco ad immaginare voglia lasciare il Bayern”

Nelle scorse settimane il suo rinnovo in bilico aveva fatto parlare di diverse pretendenti al suo cartellino e di un Bayern non disposto ad accontentarlo nelle sue richieste. Si diceva quindi che Alaba poteva essere sul mercato e che l’Inter lo stesse seguendo. Di lui è tornato a parlare Rummenigge: «Non riesco in alcun modo a immaginare che David voglia lasciare il Bayern. Vogliamo che resti e penso che anche lui stia bene da noi», ha detto il dirigente del club tedesco sul calciatore che non ha ancora rinnovato e ha un contratto in scadenza nel 2021.

(Fonte: agenzie)