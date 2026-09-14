L'Udinese che questa sera si presenterà a San Siro lo farà con qualche defezione. Infatti Kosta Runjaic dovrà fare a meno di Oumar Solet, Nicolò Zaniolo e Jakub Piotrowski, per questo la missione dei friulani di bissare il successo di un anno fa si fa più complicata.

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"Sembra una missione impossibile quella che attende questa sera al Meazza l’Udinese che in questo ultimo periodo ha perso pezzi importanti. Solet e Piotrowski gli ultimi in ordine cronologico, ai quali si aggiungono Zaniolo, Arizala e Palma. Tanto che Runjaic, in sede di presentazione della sfida con l’Inter, ha dichiarato che « non abbiamo nulla da perdere » . Una frase prammatica, si sa, anche se in realtà il tecnico tedesco è convinto che i suoi non lo tradiranno, ovvero che faranno tutto quanto è nelle loro possibilità per fermare i campioni di Chivu. E chissà, magari anche per bissare il successo di un anno fa", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Più che quella di Zaniolo, preoccupa l’assenza Solet, stoppato da un malanno muscolare subito contro la Lazio. Il tecnico tedesco che spera in qualche magia di Davis, ha poi annunciato che quasi sicuramente si vedrà in campo per alcuni minuti il tre quartista georgiano, ex Watford, Chakvetadze, reduce dalla frattura al terzo metatarso del piede destro che lo ha costretto a saltare il ritiro estivo".

(Corriere dello Sport)