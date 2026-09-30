VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Screen dal profilo Instagram di Manuel Akanji

"Prendiamo troppi gol con l'Inter? Di solito però riusciamo a ribaltare le partite, ed è una cosa positiva". Questo è il pensiero di Manuel Akanji sull'avvio di stagione dei Campioni d'Italia.

Il difensore nerazzurro, interpellato sul tema nel ritiro della Svizzera, ha ammesso ai microfoni di RSI: "Però sono contento quando non riesco a subire gol. L'obiettivo di un difensore è quello di prendere meno reti possibile. Va detto che all'Inter abbiamo un gioco diverso, più offensivo".