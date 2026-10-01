Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto in collegamento con Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'indagine relativa al Manchester City: "Andiamo incontro a una sentenza, quella sul City, che se diventa retroattiva e che se passano i principi di reato violando una regola, è chiaro che è qualcosa di enorme.

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Se tu commetti un reato acquistando un giocatore nel 2018 e questo giocatore gioca anche nel 2023 quando c'è la finale con l'Inter, calma. Nell'indagine il 2023 non conta, ma tu hai giocato con i giocatori con i quali hai violato le norme: è una cosa enorme quella del Manchester City".