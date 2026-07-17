Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini critica duramente il c.t. dell'Inghilterra

Gianni Pampinella
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Ha sprecato una grandissima occasione l'Inghilterra. In vantaggio grazie a un gol di Gordon, gli inglesi si sono fatti rimontare dall'Argentina nei minuti finali. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini critica duramente il c.t. dell'Inghilterra, Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel
Getty Images

"Spacciato per "giochista", si è chiuso a 5 con cambi incomprensibili, lasciando Messi totalmente libero. Che allenatore è? E ora tutti i suoi vecchi paladini che lo osannavano fanno finta di niente. Siete contenti adesso?".

(Radio Sportiva)

Sabatini

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