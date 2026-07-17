Ha sprecato una grandissima occasione l'Inghilterra. In vantaggio grazie a un gol di Gordon, gli inglesi si sono fatti rimontare dall'Argentina nei minuti finali. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini critica duramente il c.t. dell'Inghilterra, Thomas Tuchel.

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"Spacciato per "giochista", si è chiuso a 5 con cambi incomprensibili, lasciando Messi totalmente libero. Che allenatore è? E ora tutti i suoi vecchi paladini che lo osannavano fanno finta di niente. Siete contenti adesso?".

(Radio Sportiva)