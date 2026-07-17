Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini critica duramente il c.t. dell'Inghilterra
VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "Vi racconto quando Tuchel mi cambiò la mentalità"
Ha sprecato una grandissima occasione l'Inghilterra. In vantaggio grazie a un gol di Gordon, gli inglesi si sono fatti rimontare dall'Argentina nei minuti finali. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini critica duramente il c.t. dell'Inghilterra, Thomas Tuchel.
"Spacciato per "giochista", si è chiuso a 5 con cambi incomprensibili, lasciando Messi totalmente libero. Che allenatore è? E ora tutti i suoi vecchi paladini che lo osannavano fanno finta di niente. Siete contenti adesso?".
(Radio Sportiva)
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