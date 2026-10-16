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Intervenuto al podcast Scontro Diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato anche dell'infortunio di Lautaro Martinez che priverà l'Inter del suo capitano per parecchie partite:

Getty

"Se si rompono tutti, poi lo scudetto lo vince chi si rompe meno, è questa la situazione. Ok che la Juve che torna a vincere con Woltemade e Kolo Muani, ok che bisogna parlare all'infinito di Cisse ma la copertina dedichiamola ad un infortunio che rischia di diventare importantissimo per l'Inter, per la lotta scudetto e per chi giocherà al posto di Lautaro.

E parliamoci chiaro, nessuno lo dice e nessun giornale nemmeno lo scrive. Di Lautaro è il flessore, di Stones è il flessore e Curtis Jones è anche il suo un infortunio muscolare. Stones e Lautaro sono accomunati dal Mondiale, Jones c'è ma la sensazione è che qualcosa non stia funzionando. E vi do anche una notizia: guardate che la lesione di Lautaro è profonda, tutti dicono che ritorna sicuramente dopo la sosta ma io voglio vedere, la certezza ancora non c'è. Vedrete che avrà bisogno di una o due settimane dopo la sosta, poi magari l'infortunio avrà un'evoluzione migliore del previsto"