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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato in questo modo la sconfitta dell'Inter contro il Bruges:

"Un doppio shock, un doppio crollo quello di Inter e Napoli che va assolutamente oltre le peggiori previsioni. Personalmente mi aspettavo che l'Inter potesse passeggiare col Bruges e che il Napoli potesse ripetere col Villarreal la buona prestazione col Frosinone e dare un segnale di riscossa dopo la delusione con l'Arsenal, delusione mitigata da un gioco discreto per l'Inter contro il Real Madrid. È comunque giusto non esagerare col processo né per l'Inter né per il Napoli ma è doveroso segnalare che la Champions League è un'altra cosa. Se ci potevano essere giustificazioni che l'Inter aveva giocato dignitosamente contro il Real Madrid e che il Napoli aveva affrontato una squadra molto più forte come l'Arsenal, questa volta no"

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"San Siro ha scoperto Tresoldi, sarebbe meglio vederlo con la maglia azzurra insieme a Pio Esposito. Sono giocatori diversi ma al momento Tresoldi mi sembra più forte, più attaccante di Pio Esposito. Tresoldi è micidiale, ha tirato un rigore da campione, ha fatto un altro gol facile e un altro difficile da realizzare. Tresoldi ha ridicolizzato Akanji, la prestazione dello svizzero apre una situazione molto pericolosa per l'Inter in difesa. Al di là della bravura di Tresoldi e della serata straordinaria di Forbs, sempre di Bruges si tratta e l'Inter ha concesso una serie di occasioni, di ripartenze, di contropiedi, è andata in balia dei belgi. L'Inter stavolta la prestazione non l'ha fatta.

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Oltre ad Akanji, spiace dirlo ma Josep Martinez non ha salvato gol, Sommer sì, quello che ha sbagliato Lautaro sull'1-1, lascio a voi pensare se sia più una bella parata o un errore di Lautaro, io propendo per l'errore di Lautaro che comunque il suo l'ha fatto. Ci sono almeno 5-6 giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Uno è Akanji, un altro è Zielinski in condizioni approssimativamente dal punto di vista atletico, un altro è Barella. Se Chivu toglie Dimarco e Barella che dovrebbero essere le colonne caratteriali quando c'è da rimontare significa che le loro prestazioni non sono state buone. Dimarco, reduce da una stagione strepitosa, per ora quest'anno è molto impreciso"