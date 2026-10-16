A Sportitalia si è parlato di Lautaro Martinez che, per Santini, non è un campione: "Allora Riva e Boninsegna?". Criscitiello non ci sta
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Botta e risposta tra Fabio Santini e Michele Criscitiello: a Sportitalia si è discusso di Lautaro Martinez, con Santini che non lo definisce un campione, cosa che ha portato Criscitiello a reagire.
Esordisce così Santini: "Noi consideriamo grandi campioni dei giocatori che sono normali".
Criscitiello incalza: "A chi ti riferisci?".
Santini si espone: "Alla stragrande maggioranza di quei giocatori che vengono considerati dei grandi campioni, dell'Inter per esempio Lautaro".
Criscitiello domanda: "Però è un campione Lautaro, no?"
Santini risponde: "È uno dei grandi giocatori della Serie A, il campione è una cosa diversa"
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