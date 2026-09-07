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Durante la puntata di Pressing si parla della forza dell'Inter dell'ottima gestione della rosa da parte di Chivu. Le parole di Sandro Sabatini:

L'Inter ha messo dei grandi giocatori, ha avuto pazienza. Il Napoli si è tirato indietro. Vi dico un paragone di grandissima attualità per questa domenica. Dalle prime tre giornate dell'anno scorso l'Inter era dietro. L'Inter sembra Kimi Antonelli, eh. È partita ultima e arriva prima. Undici punti di vantaggio l'anno scorso e adesso guardate quello che sta facendo.

"È evidentissima la bravura di Chivu. Questo spogliatoio in cui vanno tutti d'amore e d'accordo. Chivu deve essere insieme alla società bravo nella quotidianità ancora nei prossimi giorni.

L'Inter è una squadra fortissima che ha fatto un super mercato spendendo il giusto, mettendo tre giocatori che possono anche non essere titolari, ma sono tre giocatori non banali, vengono dalla Premier League, sono tre nazionali. Capito? Questo dà il valore e la dimensione all'Inter. Poi in questa situazione, una cosa che è passata inosservata, attenzione, perché le vittorie, i percorsi, le stagioni si costruiscono anche nella quotidianità, nei rapporti, nello spogliatoio. Ma finora è stato bravissimo.