Il giornalista ha parlato della polemica sulla mancata espulsione di Lautaro per proteste
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
Nel corso del podcast Numeri 1, Sandro Sabatini è tornato sul pirotecnico Inter-Napoli di sabato scorso. In particolare il giornalista ha parlato della polemica sulla mancata espulsione di Lautaro per proteste nei confronti di Sozza.
"Lautaro andava espulso? Parliamoci chiaro, ci possono anche essere le nuove regole, l'arbitro ammonisce Lautaro che si gira e lo manda due volte a quel paese. Tanto che Curtis Jones va lì e gli dice "non dire nulla". L'esultanza sulla balaustra? Se c'è una bella esultanza godiamo di quella esultanza, se si perde del tempo si recupera".
(Numeri 1)
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