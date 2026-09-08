Il giornalista ha parlato della polemica sulla mancata espulsione di Lautaro per proteste

Gianni Pampinella
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VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."

Lautaro Thuram
Getty Images

Nel corso del podcast Numeri 1, Sandro Sabatini è tornato sul pirotecnico Inter-Napoli di sabato scorso. In particolare il giornalista ha parlato della polemica sulla mancata espulsione di Lautaro per proteste nei confronti di Sozza.

Lautaro Thuram
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"Lautaro andava espulso? Parliamoci chiaro, ci possono anche essere le nuove regole, l'arbitro ammonisce Lautaro che si gira e lo manda due volte a quel paese. Tanto che Curtis Jones va lì e gli dice "non dire nulla". L'esultanza sulla balaustra? Se c'è una bella esultanza godiamo di quella esultanza, se si perde del tempo si recupera".

Sabatini 1

(Numeri 1)

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