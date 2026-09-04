Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha espresso il suo punto di vista in merito all'addio di Ausilio e l'Inter

Matteo Pifferi
ausilio lascia inter

VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Ha fatto molto discutere l'addio di Piero Ausilio con l'Inter dopo 28 anni. Una decisione a sorpresa, anche se sembrava uno scenario non così imponderabile considerando il fatto che non si era trovato l'accordo tra le parti per il rinnovo contrattuale, in scadenza inizialmente a giugno 2027.

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Ausilio ha risolto consensualmente il suo contratto e il suo ruolo è stato affidato a Dario Baccin, suo vice e presentato brevemente oggi prima della conferenza di Chivu.

Marotta

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini si è espresso così: "Vedremo ora come si comporterà Marotta senza Ausilio e anche Ausilio senza Marotta, questo va detto. Chi vivrà vedrà. C'è una situazione delicata, che è quella dei rinnovi, occhio. A proposito di sensibilità giornalistica, ieri c'era stato un appello di Dimarco sul rinnovo di contratto che era stato abbastanza bypassato così da passare quasi in secondo piano"

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