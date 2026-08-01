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Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Walter Sabatini ha parlato così di Allegri e del Napoli:

Sky

"Max è un amico, mi lega un sentimento di amicizia vera. Lo considero un allenatore affidabile, è vero che il suo gioco non è esaltante ma sa gestire i calciatori, la squadra in campo e ha grandi letture tattiche delle partite. Insomma per il Napoli è sicuramente un’ottima scelta. Sugli infortuni spero che il Napoli possa o già abbia individuato le vere cause, anche perché spesso si è trattato di infortuni muscolari. Questo riguarda l’intera serie A, va posto il problema della prevenzione"

Sky

"Sarebbero ottimi colpi, rinforzi che di notevole proiezione che possono ulteriormente rendere il Napoli forte. Per quanto riguarda gli altri acquisti della serie A, Alajbegovic mi incuriosisce molto, c’è da capire se riesce a trovare continuità. Ha qualità e colpi, ha un talento mortifero che deve essere espresso appieno. Sono curioso di vedere anche come Liberali possa esprimersi in serie A. L’ho visto giocare lo scorso anno e mi chiedevo come era possibile che giocava ancora in B"