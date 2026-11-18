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Intervenuto nell'ultimo appuntamento del podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini, giornalista, ha raccontato qualche retroscena inedito sul passaggio di Bobo Vieri all'Inter: "Vi racconto una cosa sull'operazione Vieri dalla Lazio all'Inter nell'estate '99 con valutazione da 90 miliardi.

Credit: Grazia Neri/ALLSPORT

A Moratti non garbò particolarmente la pubblicità di lui nudo con Mastercard e quindi non esiste una presentazione ufficiale di Vieri. Lui si presenta tutto nudo con un lenzuolo sopra e sembrava una cosa un po' stonata: erano poi gli anni in cui Moratti rilanciava il progetto Inter Campus, intanto però c'era Vieri con la pubblicità di Mastercard e non sembrò il caso di fare la presentazione.

Getty

Vieri non è mai stato presentato all'Inter per quel motivo. L'operazione con la Lazio era impostata con Dabo: ma in quel momento Lippi disse "no, Dabo è giovane e lo faccio crescere io: mandate il Cholo Simeone". E nessuno l'ha mai raccontato".