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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato le parole di Luciano Spalletti a favore di Maldini e contro Malagò e Mancini:

"Non mi sono piaciute le parole di Spalletti, il vecchio modello è lui, è lui il modello precedente in Nazionale. Questo non capisco. Come può dire che non è stato fatto l'aggiornamento, che Maldini avrebbe portato un altro modello senza sapere quello che voleva fare Maldini. L'unica cosa visibile e non condivisibile che voleva fare Maldini era Pirlo.

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Perché Maldini era il futuro, era l'aggiornamento e invece Mancini è un passo indietro? Un passo indietro dove? Al biennio di Spalletti o ai 5 anni di Mancini? C'è una bella differenza. Quando mi scaldo su qualsiasi tema perfino io tendo a esagerare ma in questo caso mi sembra che Spalletti abbia esagerato nei confronti di Mancini.

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Se non si fosse chiamato Luciano Spalletti ma fosse stato un qualsiasi altro allenatore, non sarebbe saltato dopo Norvegia-Italia ma dopo l'Europeo. Spalletti ha perso lo spogliatoio, la squadra non era convinta di Spalletti. La Federazione l'ha confermato, con la Norvegia nessuno l'aveva obbligato a chiamare Coppola e a metterlo"