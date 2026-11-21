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Ieri Cesc Fabregas, in conferenza stampa, ha dato ragguagli sulle condizioni di Moise Kean: "Moise ora è più tranquillo. L’altro giorno in allenamento ha avuto un problema, si è spaventato, abbiamo chiamato l’ambulanza e lo abbiamo portato subito in ospedale. Ma starà fuori dei mesi, non settimane".

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha commentato proprio le parole di Fabregas, ammettendo di essere preoccupato per il centravanti della Nazionale: "Sono molto preoccupato per Moise Kean, chi ci segue da giugno lo sa e se lo immagina, io e te (a Nicolò Schira, ndr) non ci mettiamo d'accordo prima su nulla, tutto è concesso, le domande scomode, le prese in giro, nessuno si impermalosisce, le notizie che arrivano ecc... Non ce lo siamo preparati ma l'argomento è delicato: Kean, che ha? Sono rimasto particolarmente impressionato da Fabregas che ha detto che hanno chiamato l'ambulanza e starà fuori mesi. Se non si può dire cos'ha per questione di privacy e lo rispetto, ma santo cielo, anche Fabregas, che cosa dici di aver chiamato l'ambulanza?"