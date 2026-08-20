Il giornalista scrive la classifica finale della prossima stagione a pochi giorni dall'inizio del campionato e prima della fine del mercato

Eva A. Provenzano
Lautaro, non cè cifra

VIDEO / Mari: "Le offerte sono benvenute, si ricevono e si rifiutano. Non esiste cifra per Lautaro"

ESERCIZIO

"Un esercizio difficilissimo che tento ogni anno; il pronostico prima dell'inizio del campionato e prima della fine del mercato. Vediamo se quest'anno andrà meglio rispetto alle ultime esibizioni che poi tanto male non erano andate". Così Sandro Sabatini, sul profilo Instagram di calciomercato.com si mette alla prova nel pronostico sulle prime dieci posizioni della classifica finale della prossima Serie A.

ciccio valenti

VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones

Sabatini

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sabatini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti