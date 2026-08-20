Il giornalista scrive la classifica finale della prossima stagione a pochi giorni dall'inizio del campionato e prima della fine del mercato
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ESERCIZIO
"Un esercizio difficilissimo che tento ogni anno; il pronostico prima dell'inizio del campionato e prima della fine del mercato. Vediamo se quest'anno andrà meglio rispetto alle ultime esibizioni che poi tanto male non erano andate". Così Sandro Sabatini, sul profilo Instagram di calciomercato.com si mette alla prova nel pronostico sulle prime dieci posizioni della classifica finale della prossima Serie A.
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