VIDEO FCIN1908 / Allenamento Inter, volée di Dimarco e splendida risposta di Provedel

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Chi gioca contro il Parma, Provedel o Josep Martinez? Negli ultimi giorni in molti hanno dato quasi per scontato l'esordio dal 1' dell'ex Lazio ma, nelle ultime ore, il portiere spagnolo sembra essere tornato in netto vantaggio.

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Sandro Sabatini, su Youtube, ha parlato così del ballottaggio tra i due portieri in vista di Inter-Parma: "Sul portiere sono assolutamente su questa posizione: il portiere titolare è uno, l'altro fa il numero 12 come si usava una volta. Provedel gioca la Coppa Italia.

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Sono d'accordo che certe partite, magari come Inter-Parma, allora potrebbe giocarle Provedel che poi c'è la Champions ma c'è l'anomalia di una sosta di 3 settimane che ha scombussolato. Gli allenatori hanno sperimentato un tempo lungo con mezza squadra lontana, questo incide"