Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Ronaldo nel giorno del suo compleanno
VIDEO / Inter, Thuram stakanovista: si allena anche in vacanza... con la maglia di Ronaldo!
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Ronaldo nel giorno del suo compleanno, raccontando questo retroscena.
"Vi racconto una cosa molto personale. Quando Ronaldo si fa male all'Olimpico, lui piange e chiama la mamma dicendole anche frasi che ti restano nel cuore tipo "perché proprio a me". Quella scena è straziante.
Poi si arriva al 2002: io ero a casa e quando ho visto la finale del Mondiale e lui vincerlo, ho pianto anch'io. Perché da quel momento fino a quando diventa campione del mondo c'è un percorso che sembra una favola".
© RIPRODUZIONE RISERVATA