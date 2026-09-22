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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Ronaldo nel giorno del suo compleanno, raccontando questo retroscena.

Getty Images

"Vi racconto una cosa molto personale. Quando Ronaldo si fa male all'Olimpico, lui piange e chiama la mamma dicendole anche frasi che ti restano nel cuore tipo "perché proprio a me". Quella scena è straziante.

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Poi si arriva al 2002: io ero a casa e quando ho visto la finale del Mondiale e lui vincerlo, ho pianto anch'io. Perché da quel momento fino a quando diventa campione del mondo c'è un percorso che sembra una favola".