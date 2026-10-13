I due giornalisti hanno infatti discusso sul dibattito intorno al rigore dubbio concesso al Napoli contro il Frosinone sabato sera
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Lite molto accesa a Pressing tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani. I due giornalisti hanno infatti discusso sul dibattito intorno al rigore dubbio concesso al Napoli contro il Frosinone sabato sera.
Così Sabatini: "L'incontro con Orsato secondo me è stato molto utile perché bisogna imparare ad avere comprensione su un fallo che l'arbitro ha visto da rigore e sul quale il VAR non ha detto niente. Ora che noi 7-8 diciamo che hanno sbagliato e Hojlund si è buttato, no".
Trevisani: "Lo facciamo tutte le settimane Sandro da cinque anni, tutte le settimane. Oggi non si può fare perché è per il Napoli".
Sabatini: "No no, non si può fare perché io non l'ho fatto neanche negli anni scorsi".
Trevisani: "Non l'hai mai fatto? Non hai mai parlato del VAR?".
Sabatini: "No perché ho sempre pensato che alla base di una decisione dell'arbitro controllata dal VAR ci sia al 95% molta più competenza che da parte nostra, tutto qua".
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