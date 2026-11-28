Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha voluto ricordare Juary, ex attaccante di Avellino e Inter scomparso nella giornata di ieri. "Quando è arrivato da noi aveva subito un intervento al menisco, aveva due cicatrici importanti. E infatti visse un periodo difficile, in cui gli si gonfiava il ginocchio".

"Aveva fatto un campionato eccezionale ad Avellino e poi non rese come avrebbe potuto. Ma non era colpa sua, fare un menisco all'epoca non è come oggi. Era allegro, una bella persona, ma si estraniava ogni tanto, forse subiva la pressione mediatica, ma all'Inter era così. Lo chiamavamo JuJu".

(TMW Radio)