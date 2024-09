Delle prime giornate di campo e dell'Inter in testa con la Juve ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi

Delle prime giornate di campo e dell'Inter in testa con la Juve ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi:

«Mi ero illuso vedendo il primo tempo con la Lazio: mi sembrava si muovessero discretamente bene. Mi sbagliavo, il secondo tempo è stato avvilente: una squadra che non si muoveva da squadra. Senza pressing, anche se in Italia il vero pressing lo fanno in pochi».