Il futuro di Keita Balde può essere ancora in Italia: l’attaccante senegalese del Monaco, in passato in forza all’Inter, è finito nel mirino della Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex Lazio piace molto al tecnico Claudio Ranieri, ma prima c’è da chiudere la cessione di Gaston Ramirez al Verona. Su Keita si registra l’interesse anche della Fiorentina.