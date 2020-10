Rueda (ct Cile): “Sanchez trascinatore. Sarebbe più in forma se giocasse di più nell’Inter”

Nel match vinto dal Cile contro l’Uruguay la scorsa notte, Alexis Sanchez, autore di un gol, è stato ancora una volta trascinatore della Roja. Nella conferenza stampa post partita, il ct cileno, Reinaldo Rueda, ha ringraziato così l’attaccante dell’Inter, non senza una frecciata al club nerazzurro:

“Vorrei ringraziare Sanchez, che ogni volta in nazionale dimostra di essere un leader tecnico e un trascinatore. Se giocasse di più nel suo club avrebbe una migliore condizione fisica. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione“.

(Fonte: calciomercato.com)