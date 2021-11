Sanchez: “Contento della vittoria e della prestazione. Non facile giocare qui”

L'attaccante dell'Inter ha parlato dopo la vittoria ottenuta con il Cile in casa del Paraguay questa notte

“Oggi abbiamo vinto per l'impegno messo in campo dai nostri compagni, perché tutti sanno che è difficile giocare qui, per via del campo e dei giocatori che hanno. Per questo personalmente sono contento della squadra e della prestazione. Siamo stati concentrati per i 90 o 95 minuti che è durata la partita e questo riflette lo sforzo che abbiamo fatto in allenamento e quello su cui abbiamo lavorato".