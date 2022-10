Sassuolo-Inter, Acerbi a Inter TV: “Qui per cercare di vincere. C’è bisogno di tutti, siamo…”

L'Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo in campionato, dopo l'incredibile vittoria in Champions League. Ha parlato della sfida in programma oggi Francesco Acerbi: "Cosa deve fare l'Inter oggi? Deve arrivare fiduciosa a questa sfida sapendo che non ha fatto ancora niente, che è stata una vittoria importante che ti deve dare fiducia in un momento non esaltante. La vittoria contro il Barcellona deve essere un punto di partenza per trovare continuità nei risultati".