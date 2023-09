Atalanta, si fa male Scamacca: tre settimane di stop, rientra dopo la sosta Nazionali

Il decorso non dovrebbe superare le tre settimane, ma quel che è certo è che l'infortunio occorso domenica a Firenze a Gianluca Scamacca è meno grave del previsto. La diagnosi dopo gli accertamenti di stamane al centravanti dell'Atalanta parla di una lesione muscolo - fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

Oltre al Czestochowa in Europa League domani sera e al Cagliari domenica, comunque, Scamacca dovrebbe saltare Verona, Juventus, Sporting e Lazio per tornare a disposizione dopo la prossima sosta per le nazionali.