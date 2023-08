Palmeri: “Con Scamacca all’Atalanta cambia la storia. Inter, Inzaghi si spazientisce”

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per sportitalia.com, ha commentato la trattativa che dovrebbe portare Gianluca Scamacca all'Atalanta : "Nella storia minima del calciomercato, agosto 2023 segna a suo modo un punto di riferimento: perché storicamente è la prima volta in cui l’Atalanta soffia un giocatore all’Inter. Per carità sarà già capitato, ma soprattutto su giovani o giocatori secondari. Ma quando si è trattato di titolari, e titolari pesanti, e titolari costosi, non c’è mai stata partita. E invece con Scamacca cambia la storia. L’Atalanta ha offerto un pugno di milioni in più nel complesso a West Hai e giocatore, e così ha piegato la a questo punto flebile concorrenza dell’Inter: flebile se sono bastati un cinque milioni nel complesso per perdere una partita da quasi cinquanta milioni totali tra cartellino e ingaggio lordo.

Si dirà: per forza, l’Atalanta ha appena incassato quasi cento milioni per Hojlund e Boga. Per forza nulla: l’Inter, oltre a essere l’Inter, mette sul piatto l’essere fresca finalista di Champions, nonché la Champions stessa da giocarsi, elementi che non più tardi di un mese la portavano a beffare il Milan per Thuram, e pure lì per la miseria di mezzo milione all’anno su quasi quaranta lordi di ingaggio complessivo. E si potrebbe anche contestare l’ambizione di Scamacca: è vero che con Gasperini i giocatori si esaltano, ma all’Inter partiva per giocarsi il posto con Thuram e anzi essendo l’unico con i tratti da centravanti puro come piace a Inzaghi, quindi forse partendo persino in vantaggio. Ma ci mancherebbe che ognuno non faccia le proprie valutazioni sulla propria carriera. Non cambia la realtà dei fatti: l’Atalanta beffa l’Inter.