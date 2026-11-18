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Dal palco del "Sport Industry Talk", evento ideato da RCS, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"Negli USA il calcio è solo il quinto sport più seguito, dietro anche all'hockey, per esempio. Come possiamo rendere il calcio, e nel nostro caso la Serie A, attrattivo per gli Stati Uniti? Creando questo concetto di entertainment, di Milano, moda, spettacolo. Creare un'attrattività che vada in competizione con gli sport con cui competiamo ogni giorno".

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"Questa è l'idea che ha portato Gerry Cardinale dalla sua esperienza nel mondo dello sport. Intorno a questo, guardiamo al futuro. Cardinale ha appena detto che non venderà mai il Milan, proprio perché il suo è un progetto a lungo termine".