CorSera – Scommesse, Florenzi indagato: resta questa impressione. Il Milan…

"Dall’esame poi delle chat trovate nei dati dei telefonini sequestrati, si sarebbe dunque arrivati anche a Florenzi. Che, una volta emerso negli atti dell’indagine della Squadra mobile, sarebbe stato comunicato anche alla Procura della Federcalcio, come fu per Fagioli (che si autodenunciò, una volta interrogato dalla polizia) e Tonali. Non Zaniolo che, a differenza degli altri, non avrebbe puntato su partite di pallone, ma solo su blackjack e poker. Su cosa avrebbe puntato Florenzi, nel caso, lo stabiliranno i prossimi accertamenti. Con il Milan l’esterno romano ha giocato 13 partite in questa stagione, il club rossonero non commenta".