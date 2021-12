Sconcerti: “Inter, puoi giocartela. E il Liverpool dovrà considerare un fattore”

Mario Sconcerti non dà per spacciati i nerazzurri: "Corretto vederli sfavoriti, ma non nettamente, direi 55% a 45%"

Fabio Alampi

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: "Meno fortunata l'Inter, che però nel girone è arrivata seconda dietro al Real Madrid e si aspettava un avversario difficile. Le era stato sorteggiato l'Ajax la prima volta, un avversario che mandava un profumo di splendido perdente. Il secondo sorteggio è stato più drastico, Liverpool, una delle tre migliori squadre europee, le altre sono Manchester City e Paris Saint Germain. L'Inter è avanti al Milan come organizzazione di gioco, quindi può giocare un'altra partita. Aggiungo che Klopp darà alla Coppa d'Africa quattro giocatori, tra cui Salah e Origi. E l'Africa, tra fatiche e feste dopo la fatica, restituisce spesso giocatori esausti. Se consideriamo l'Inter nel modo giusto, è corretto vederla sfavorita ma non nettamente, direi 55% a 45. Il che nel calcio significa un episodio. Però l'Inter dovrà continuare a crescere in questi tre mesi, perché il Liverpool è già al massimo".