Sconcerti: “Vlahovic-Juventus? Notizia un po’ vigliacca. Kean? Mancini inopportuno”

Intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato di Vlahovic in ottica Juventus

"Leggere il 6 settembre che la Juve ha messo nel mirino Vlahovic per il prossimo anno mi sembra una notizia un po’ vigliacca. Poteva farlo una settimana fa. I numeri di telefono sono due-tre, non c’era grande lavoro da fare se si vuole essere corretti. Basta pagare. Comunque auguri. Nel frattempo non sottovaluterei il ritorno di Moise Kean, che a me sembra uno splendido giocatore. Non conosco la sua professionalità. Mi sono meravigliato però di sentir dire a Mancini che è l’ora di mettere la testa a posto. E’ un giudizio inopportuno su un suo giocatore, non dovuto soprattutto se fatto in pubblico. Kean ha ancora ventuno anni e già cose importanti alle spalle, non è solo arrivato in ritardo agli allenamenti. Ha esordito in A e in Champions quando non aveva ancora 17 anni. Dopo la Juve è andato a giocare e segnare al Psg poi all’Everton. Grandi squadre, grandi piazze. E’ un attaccante di fisico e tecnica, uno dei migliori in Europa alla sua età. Non ha grande senso tattico, è molto istintivo, ma ha scatto rapido e potenza. Se ha tendenza a buttarsi via, ci riuscirà. Se tiene al calcio sarà un giocatore molto importante".