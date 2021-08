Inter, continuano le proteste in sede: “A rivender le stelle. Basta prese in giro”

Altri tifosi si sono recati presso la sede dell'Inter per protestare contro le scelte della proprietà cinese

In casa Inter sono giorni delicati. La società sta trattando la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e i tifosi protestano per la gestione di Suning che, dopo lo scudetto, sta cedendo alcuni dei pezzi pregiati della rosa. Nei giorni scorsi molti tifosi nerazzurri si sono recati sotto la sede per far sentire la propria voce e così ha fatto anche la Curva Nord ieri sera.