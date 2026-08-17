L'ex giocatore racconta un aneddoto di mercato: "Fui vicino allo United, ma scelsi l'Inter"
VIDEO FCIN1908 / Capello e l'aneddoto della giacca con Seedorf: "Ai suoi compagni dissi..."
Per due volte Clarence Seedorf è stato molto vicino a vestire la maglia del Manchester United. È stato lo stesso ex giocatore a rivelarlo nel corso del programma Rio Ferdinand Presents, condotto dall'ex difensore inglese. La spiegazione di Seedorf è stata tanto semplice quanto esaustiva.
Ferdinand: "Perché non sei venuto in Inghilterra?".
Seedorf: "Quasi due volte sono stato molto vicino a giocare da voi".
Ferdinand: "Allo United?".
Seedorf: "Sì".
Ferdinand: "Quando ero lì?".
Seedorf: "Sì".
Ferdinand: "Non mentire, amico. Perché sei andato all'Inter prima che allo United? Cos'è questa storia?".
Seedorf: "Ronaldo il Fenomeno giocava all'Inter".
Ferdinand: "Ok, capisco".
Seedorf: "Ti basta?"
Ferdinand: "Ho capito".
Seedorf: "Lippi, uno dei migliori allenatori di allora, mi chiamò e mi disse: "Voglio che tu venga a giocare dietro a Cristiano Vieri e Ronaldo". Gli chiesi: quando e dove devo presentarmi. Verrò anche da solo".
(Rio Ferdinand Presents)
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