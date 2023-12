Inter, segnali incoraggianti da Esposito: 4 gol nelle ultime 4 con la Sampdoria

Sebastiano Esposito sembra essersi definitivamente sbloccato: l'attaccante di scuola Inter è andato a segno anche ieri sera, realizzando la rete del definitivo 1-1 in Sampdoria-Bari ed evitando così la sconfitta ai blucerchiati. Per il talentuoso classe 2002 l'ultimo periodo è stato da incorniciare: 5 gol nelle ultime 7 partite, addirittura 4 nelle ultime 4.

Numeri che lo stanno rilanciando in una piazza calda ed esigente come quella di Genova, con Andrea Pirlo che punta su di lui per riportare la Sampdoria in Serie A. L'Inter, nel frattempo, osserva a distanza la sua crescita, in attesa di capire insieme quale sarà la scelta giusta da fare in estate.