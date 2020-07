Inter, Sensi vicino al rientro: “Sarebbe determinante per l’EL. E lui non vede l’ora di…”

Potrebbe essere davvero vicino alla fine il calvario di Stefano Sensi, il cui rientro a disposizione di Antonio Conte sembra a un passo. L’Inter lavora per averlo al meglio in Europa League, e il centrocampista nerazzurro non vede l’ora di tornare a giocare dopo mesi e mesi di travagli:

“La brillantezza di Sensi potrebbe essere determinante in queste partite europee che si adattano molto al suo tipo di gioco, come hanno dimostrato le gare che ha potuto disputare nella prima fase di Champions League. Il centrocampista nerazzurro non vede l’ora di tornare in campo dopo la lunga serie di infortuni che lo bloccano praticamente da febbraio“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)