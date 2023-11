Serena: “Non mi aspettavo una Juventus subito a ridosso dell’Inter. Lautaro…”

L'ex attaccante, un passato sia in bianconero che in nerazzurro, ha detto la sua in vista del derby d'Italia

Aldo Serena, ex attaccante di Juventus e Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere di Torino del derby d'Italia in programma domenica sera: "Un pronostico su Juve-Inter? Sbaglio quasi sempre, quindi evito".

"Me la aspettavo nel gruppo con Milan, Napoli e forse Roma. Non così in solitudine, subito a ridosso dell'Inter. Ma fa bene Allegri a non scoprire le carte, a parlare solo di corsa-Champions per non attirare troppa pressione: ottima strategia".