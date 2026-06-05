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Serie A, alle 18.30 i calendari: date e criteri di compilazione, tutto quello che c’è da sapere
Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del campionato per la stagione sportiva 2026/27.
Il calendario della Serie A 2026/27 verrà svelato ufficialmente venerdì 5 giugno alle 18:30 nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A. In attesa di conoscere il cammino dell'Inter Campione d'Italia nel nuovo campionato, iniziano a delinearsi i confini della stagione 2026/27, che vedrà i nerazzurri impegnati in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.
Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.
Inizio Campionato: domenica 23 agosto 2026
Turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre 2026 - mercoledì 6 gennaio 2027
Sosta Natalizia: domenica 27 dicembre 2026
Gare Squadre Nazionali: domenica 27 settembre 2026 e domenica 4 ottobre 2026 - domenica 15 novembre 2026 - domenica 28 marzo 2027
Fine Campionato: domenica 30 maggio 2027
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