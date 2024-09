Serie A, Atalanta-Como rinviata per nubifragio: la gara si gioca domani

Rinviato il calcio d'inizio di Atalanta-Como. Il severo nubifragio che si è abbattuto su Bergamo ha messo a serio rischio il posticipo di questo turno di Serie A. Più sopralluoghi hanno visto protagonista l'arbitro e i capitani delle due squadre, in attesa di capire se ci fossero le condizioni per giocare. Poco dopo le 21 la pioggia aveva rallentato il suo impeto e convinto i protagonisti dell'incontro. La Lega aveva annunciato il calcio d'inizio alle 21:45.

Poco prima di tornare in campo, però, ha ripreso a piovere forte. L'arbitro è tornato sul terreno di gioco e ha costatato che non ci fossero le condizioni per giocare. Calcio d'inizio rinviato a domani alle 20:45, come informano a DAZN.