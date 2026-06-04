FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A, domani i calendari: dalle pause nazionali ai derby, ecco tutti i criteri

ultimora

Serie A, domani i calendari: dalle pause nazionali ai derby, ecco tutti i criteri

Serie A, domani i calendari: dalle pause nazionali ai derby, ecco tutti i criteri - immagine 1
Domani verrà stilato il calendario della stagione di Serie A 2026-27: ecco criteri da seguire per la formazione delle varie giornate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Domani verrà stilato il calendario della stagione di Serie A 2026-27: ecco criteri da seguire per la formazione delle varie giornate.

3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

Serie A, domani i calendari: dalle pause nazionali ai derby, ecco tutti i criteri- immagine 2
Getty Images

8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

Serie A, domani i calendari: dalle pause nazionali ai derby, ecco tutti i criteri- immagine 3
Getty Images

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

ALTERNANZA: E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.

Leggi anche
Biasin annuncia: “Inter, trovato accordo per il rinnovo di Chivu: i dettagli e per la...
Accordo Inter-Chivu per il rinnovo: ecco quando verrà annunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA