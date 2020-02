Emergenza Coronavirus – Serie A: le date dei recuperi di Atalanta, Torino e Verona

Nel week end sono state rinviate 4 partite. Esclusa Inter-Samp, per la quale è più difficile trovare una data visti i tanti impegni dei nerazzurri presto verranno ufficializzate le date delle altre partite secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport:

Atalanta – La data per il recupero di Atalanta-Sassuolo è mercoledì 18 marzo: non ufficiale, ma quasi scontata, anche perché l’unica possibile e comunque la più opportuna considerati gli impegni in Champions della squadra di Gasperini. Che affronterebbe dunque il Sassuolo fra la trasferta di Udine (domenica 15 alle ore 15) e la gara in casa contro il Napoli della domenica successiva, sempre alle 15. Dunque tre partite in otto giorni subito dopo il ritorno degli ottavi di Champions a Valencia, ma non ci sono altre finestre possibili: per questo anche l’Atalanta, come gli altri club, avrebbe preferito giocare regolarmente ieri. Invece Gasperini, con la squadra in ritiro a Zingonia dato che la notizia del rinvio era arrivata in tardissima serata, si è dovuto limitare ad una semplice partita «in famiglia», anche se in verità molto tosta.

Torino – Al momento, sono due le ipotesi in piedi per individuare la data del recupero di Torino-Parma. La prima, in ordine rigorosamente cronologico, guarda con favore a mercoledì 4 marzo: per il Toro s’incastrerebbe tra la trasferta di Napoli di sabato 29 febbraio e la sfida casalinga di lunedì 9 marzo con l’Udinese; per il Parma invece sarebbe tra l’impegno al Tardini di domenica primo marzo contro la Spal e la successiva fuori casa, a Marassi contro il Genoa, di sabato 7 marzo. La seconda soluzione potrebbe essere mercoledì 11 marzo, ma a quel punto sarebbe necessario modificare il calendario, anticipando a sabato 7 marzo il posticipo della ventisettesima tra Torino e Udinese. La società granata e quella emiliana hanno dato disponibilità per entrambe le soluzioni, preferendo però giocarla a porte aperte. Naturalmente, la scelta della data dipenderà anche dal prolungarsi o meno dello stato di emergenza, in base alle future indicazioni che arriveranno dalle scelte di Governo. Intanto il Torino si è dovuto allineare alla decisione di ieri mattina del Comune di Torino di sospendere tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico in città, disponendo che tutti gli allenamenti al Filadelfia di questa settimana si svolgeranno a porte chiuse.

Verona – Il Cagliari ha vissuto una giornata particolare, sempre in attesa, dalla colazione del mattino. Poi alle 14.30 è andato ad allenarsi a Veronello, Casa Chievo (ex base di Maran). Quindi ha atteso le decisioni dando disponibilità per giocare oggi o domani. Il Verona non intendeva giocare a porte chiuse. Quindi alle 18.30, senza alcuna comunicazione, il Cagliari ha lasciato Verona per raggiungere Linate. E alle 21.15 è tornato in Sardegna. Ipotesi recupero 11 marzo.