Insulti sessisti e forti polemiche per un errore arbitrale diventato un caso non solo per le conseguenze dirette sul risultato della partita.

Il rigore prima concesso e poi tolto al Venezia sul campo del Como sta facendo molto discutere anche perché la protagonista della decisione è stata Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra che tornava alla direzione in serie A dopo cinque mesi.

E che per questa decisione è stata ed è oggetto in queste ore di insulti sessisti sui social, insulti che si sono anche uditi chiaramente nel corso della telecronaca della partita su Dazn, provenienti dagli spalti dello stadio Sinigaglia.

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Ferrieri Caputi arbitra Como-Venezia

L'episodio è avvenuto al 28' del primo tempo, con la gara ancora sullo 0-0: il giocatore del Como Luis Milla ha commesso un fallo di mano parso evidente, l'arbitro ha infatti indicato subito il dischetto. Richiamata poi a una ulteriore analisi da parte del Var - ai monitor c'erano Cosso e Giua - ha ritrattato la sua decisione, togliendo il rigore alla squadra ospite. Una decisione molto criticata sui social, da tifosi del Venezia e non solo, chiaramente riferiti al fatto che l'arbitro fosse una donna.

MILAN, ITALY - APRIL 28: Referee Maria Sole Ferrieri Caputi in action during the Serie A TIM match between FC Internazionale and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 28, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images) (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Insulti che nel corso della partita, indipendentemente dall'episodio del rigore non concesso, si sono sentiti provenire anche dagli spalti tramite i microfoni della tv. Il tutto sotto gli occhi del designatore arbitrale, Daniele Orsato, che ha assistito alla partita dalla tribuna dello stadio comasco, e che è peraltro sembrato contrariato dalla decisione sull'episodio incriminato.

(Fonte: ANSA)