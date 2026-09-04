Calcio e Finanza analizza l’impatto economico dei calciatori sui conti dei club di Serie A: il capitano nerazzurro vale da solo l’8,1% dei costi dell’Inter
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Sono questi i quesiti che si pone Calcio e Finanza al termine della sessione estiva di calciomercato. Il portale specializzato analizza sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.
“I primi 10 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 182,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 191 milioni della passata stagione”.
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