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“Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione?”.

Sono questi i quesiti che si pone Calcio e Finanza al termine della sessione estiva di calciomercato. Il portale specializzato analizza sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.

“I primi 10 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 182,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 191 milioni della passata stagione”.

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