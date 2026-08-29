Seconda vittoria su due per la Juventus di Luciano Spalletti: battuto anche il Parma di Carlos Cuesta in casa: finisce 2-0
VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti
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Seconda vittoria su due per la Juventus di Luciano Spalletti: battuto anche il Parma di Carlos Cuesta in casa. A decidere il match sono le reti nel secondo tempo di Nico Gonzalez e Koopmeiners: i bianconeri raggiungono il Milan a 6 punti in vetta, mentre gli emiliani restano fermi a quota 0.
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