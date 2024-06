Nella stagione 2022/2023 i club della Serie A hanno registrato ricavi per 2,9 miliardi di euro, in aumento del 22% rispetto alla stagione precedente. Il dato record è in linea con quello del mercato calcistico europeo, che ha visto un fatturato in crescita del 16% a quota 35,3 miliardi di euro nella stagione 2022/23 (contro i 30,4 miliardi di euro del 2021/22). È quanto emerge dalla 33ª edizione della Annual Review of Football Finance pubblicata da Deloitte Sports Business Group. Il periodo preso in considerazione, spiegano i ricercatori, è stato quello in cui si è disputata la Coppa del Mondo Fifa 2022, per la prima volta in inverno, nonchè il primo dal 2018/19 a non essere influenzata dalle restrizioni Covid-19.