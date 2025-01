2-0 il risultato finale di una gara indirizzata già nel primo tempo grazie alle reti in apertura di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers. I giallorossi hanno vissuto il secondo tempo quasi completamente in apnea, limitandosi a gestire il vantaggio e difendere il fortino. Missione compiuta, anche al di là di un finale inevitabilmente teso, in cui sono saltati i nervi un po' a tutti. A farne le spese Castellanos, espulso dopo un accenno di rissa che lo ha visto protagonista insieme ad Hummels.