L'Inter Under 23 di Stefano Vecchi torna in campo domenica, in casa e contro il Foggia, reduce dal pareggio tra le mura amiche contro il Savoia. Nel sesto turno del girone C di Serie C i nerazzurri ospiteranno invece i rossoneri, in un match in programma il 20 settembre allo stadio Breda di Sesto San Giovanni alle ore 15. Sono sette i punti raccolti nelle prime cinque uscite, con la formazione nerazzurra attualmente al nono posto. Il Foggia, allenato da Gaetano Auteri, è al 16° posto con cinque punti.

L'Inter vuole dare continuità alla vittoria ottenuta in settimana contro il Crotone, in una gara che i nerazzurri hanno portato a casa anche grazie alla superiorità numerica. Non mancherà il sostegno dei tifosi di casa. Molti però per questa volta avranno un'opportunità in più per seguire la gara.

Dove vedere in chiaro Inter Under 23-Foggia

La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Gli aggiornamenti arriveranno nel corso di Domenica Sportiva Pomeriggio, trasmissione condotta daInter U23-Foggia sarà la seconda partita della stagione di Serie C trasmessa su Rai 2, dopo Ravenna-Perugia, andata in onda domenica 13 settembre.